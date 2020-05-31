Iğdır'da Öğretmenler Türkiye için söyledi
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Iğdır'da Öğretmenler Türkiye için söyledi

- Iğdır'da Öğretmenler Türkiye için söyledi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan "Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor" projesi kapsamında "Selanik" türküsünü seslendirdi.

31.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:59

- Iğdır'da Öğretmenler Türkiye için söyledi

IĞDIR - Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan "Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor" projesi kapsamında "Selanik" türküsünü seslendirdi.

Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için başlatılan "Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor" projesi kapsamında 'Selanik' türküsünü çalarak seslendirdiler.

Iğdır'da Öğretmenler Türkiye için söyledi

Kaynak: İHA

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