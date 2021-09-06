Iğdır'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Güncel

Iğdır'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Iğdır'da 51 bin 669 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı.

Iğdır'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

IĞDIR - Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Iğdır'da 51 bin 669 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı.

Yüz yüze eğitimden uzak geçen bir buçuk yılın ardından okulöncesi ile ilk ve orta dereceli okullar yeniden tam zamanlı olarak eğitim öğretime açıldı. Iğdır genelinde 297 okul ve 2 bin 363 derslikte 51 bin 669 öğrenci ders başı yaptı. Sabah saat 06: 30'da okullarının önüne gelen öğrenciler, okulların bahçesinde İstiklal Marşı okuduktan sonra sınıflarına alındı.

'Öğretmenler velilerin okul dışında kalması için uyarı yaptı'

Okulların açılması ile birlikte çocukları ile birlikte okula gelen veliler, öğretmenler tarafından uyarıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul bahçesine girilmesine izin verilmeyen veliler, ısrarcı olunca öğretmenler tarafından uyarıldı.

Iğdır'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
Iğdır'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
Iğdır'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
Iğdır'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum

İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Defne Samyeli Melisa Şenolsun
Spor Marcao Cristiano Balotelli Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Iğdır'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 22:34:03. #1.16#

title