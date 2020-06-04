Iğdır'da normalleşme sürecinin ilk uçak seferi yapıldı
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Iğdır'da normalleşme sürecinin ilk uçak seferi yapıldı

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde yapılan ilk uçuş, Türk Hava Yolları tarafından İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Iğdır'da normalleşme sürecinin ilk uçak seferi yapıldı
04.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:12

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde yapılan ilk uçuş, Türk Hava Yolları tarafından İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda bugün yeniden başladı. Günün ilk seferi Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul'dan 158 yolcusuyla kalkan uçak, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na indi.

Uçak, pistte Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince "su takı" töreniyle karşılandı.

Daha sonra, Iğdır'dan da İstanbul'a aynı uçakla gerçekleştirilen uçuşta 165 yolcu seyahat etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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