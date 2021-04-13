Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor
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Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN - Haberler | Güncel

Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor Iğdır'da bir anda bastıran ve aralıklarla etkisini sürdüren Nisan Yağmurları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor

IĞDIR - Iğdır'da bir anda bastıran ve aralıklarla etkisini sürdüren Nisan Yağmurları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Geçtiğimiz gün etkili olan yağmur ve tipi sonrası Iğdır kent merkezinde Nisan Yağmurları etkisini tekrar göstermeye başladı. Aralıklarla yağan yağmur, rüzgar ve fırtınanın da etkisini göstermesiyle birlikte Iğdırlı esnaf ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağan yağmurdan eşyalarını korumak isteyen esnaf eşyalarının üstünü, naylon ve kartonlarla örterken ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar bir anda bastıran yağmura şemsiyesiz yakalanınca ıslanmaktan kurtulamadılar.

Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor
Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor
Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor
Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor
Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor
Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor
Iğdır'da 'Nisan Yağmurları' etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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