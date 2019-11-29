Iğdır'da modern sulama ülke ekonomisine 176 milyon lira gelir sağladı

29.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:32

Iğdır'da, tarım arazilerinin modern sistemle sulanması sayesinde 2019 yılında ülke ekonomisine 176 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırıldığı ifade edildi.

Tarımda su tasarrufunun sağlanmasına, çiftçilerin kazançlarının arttırılmasına ve ülke tarımına katkı sunulmasına devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmaktadır. Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirtti.

Bu durumun bir yandan kırsal kalkınma hedeflerinden yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini, diğer yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini bildiren Aydın, "Bu kapsamda 'Doğunun Çukurova'sı' Iğdır'da 15 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 1 Kasım 2019 tarihinde tamamlanmıştır. 2019 yılı sulama sezonunda Iğdır ilimiz ve ilçelerimizde toplam 352 bin 860 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Iğdır il ve ilçelerimizde yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 176 milyon TL katkı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA