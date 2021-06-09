IĞDIR'DA MOBİL AŞI TİMLERİ GÖREVDE
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IĞDIR'DA MOBİL AŞI TİMLERİ GÖREVDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programına destek için Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü oluşturduğu 2 mobil aşı timi ile cadde ve sokaklardaki 50 yaş ve üzeri kişileri aşıladı.

KORONAVİRÜS salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programına destek için Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü oluşturduğu 2 mobil aşı timi ile cadde ve sokaklardaki 50 yaş ve üzeri kişileri aşıladı.

Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan biri Zübeyde Hanım Bulvarı'nda diğeri ise kentin başka bir noktasında görevlendirildi. Aşı timleri, bölgelerindeki vatandaşlara aşı olup olmadıklarını sordu. Görevliler, 50 yaş üzerinde olduğunu belirten vatandaşlara aşılarını yaptı.

Kent merkezinde gezerken aşı hizmetinin ayaklarına geldiği vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Bazı kişiler ise aşı yapıldığını duyarak mobil ekibin yanına geldiğini anlattı. Mobil aşı timine aşı yaptıran bir kişi ise hastane yerine sokakta aşı olduğunu belirterek, uygulama için yetkililere teşekkür etti.

IĞDIR'DA MOBİL AŞI TİMLERİ GÖREVDE
IĞDIR'DA MOBİL AŞI TİMLERİ GÖREVDE
IĞDIR'DA MOBİL AŞI TİMLERİ GÖREVDE
IĞDIR'DA MOBİL AŞI TİMLERİ GÖREVDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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