Iğdır'da "Millet Kıraathanesi" Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü, Iğdır Valiliğinin katkılarıyla yapılan Millet Kıraathanesinin açılışı yapıldı.

Iğdır Merkez Ulu Cami altında hizmete sunulan Millet Kıraathanesinin açılışı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er'in de katılımıyla gerçekleşti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Millet Kıraathanesinin ilk olduğunu ama devamının geleceğini belirtti. Ünlü, "Ulu Cami altında açılışını gerçekleştirdiğimiz Millet Kıraathanesi Gençlik Merkezinde var, Kültür Merkezimizde de açacağız. Millet Kıraathanelerinin özel sektörde de artacağını ve eski hüviyetine kavuşacağını ümit ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ise, "Cumhurbaşkanımızın talimatı, Iğdır Valimiz Enver Ünlü'nün önderliğinde oluşturulan bu Millet Kıraathanesinin açılışı bize nasip oldu. İnşallah bu Kıraathane Iğdır'ın sosyal yaşam ve kültürüne ciddi katkılar sunar" şeklinde konuştu.

Daha sonra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Iğdır Valisi Enver Ünlü ve protokol üyeleri Millet Kıraathanesinin açılış kurdelesini kesti. 7 gün 24 saat açık olan Millet Kıraathanesinde verilecek hizmetlerin ücretsiz olacağı belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA