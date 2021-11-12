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Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da aralarında husumet bulunan iki grubun kavgası meydan muharebesini aratmadı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da aralarında husumet bulunan iki grubun kavgası meydan muharebesini aratmadı.

Olay; bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan iki grup Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. İki grup arasında sözlü başlayan tartışma birden kavgaya dönüştü. Ellerine geçirdikleri taş, sopa, demirleri birbirine atan grup hızlarını alamayınca orada bulunan nalburcudan keser, kazma sapı, sopaları alarak birbirlerine saldırdılar. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadılar. Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgaya olay erine gelen polis müdahale etti.

(Sebahattin Yum-İHA)

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga

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