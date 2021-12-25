Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 1'i ağır 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da önceden husumetli olan iki grup arasında yeniden meydan muharebesi gibi kavga çıktı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da önceden husumetli olan iki grup arasında yeniden meydan muharebesi gibi kavga çıktı. İki grup ellerine geçirdikleri taş, fırça sapı ve sopaları alarak birbirlerine saldırırken 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kavga, saat 14.00 sıralarında Rıza Yalçın Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 44 gün önce Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş taş, sopa, demir, keser, kazma sapının kullanıldığı kavgada birkaç kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Büyüklerin araya girmesi ile iki grup barıştırılmıştı. Barıştırılan iki grup bugün Rıza Yalçın Caddesi üzerinde karşı karşıya gelince tekrar kavgaya tutuştu. Yaşanan kavgada iki grup ellerine geçirdikleri taş, fırça sapı, sopaları alarak birbirlerine saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadı. Kavganın yaşandığı yerde servis bekleyen vatandaşlar da korkudan etrafa koşuşturdu. Kavga esnasında kafasına aldığı darbe ile yere yıkılan bir kişi ise anbean kameraya yansıdı. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada yaralılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 1'i ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title