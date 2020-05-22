Iğdır'da maske takmak zorunlu hale getirildi
Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
22.05.2020 00:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:45
Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi.
Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, kent genelinde sürekli olarak maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi.
Kaynak: AA