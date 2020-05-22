Iğdır'da maske takmak zorunlu hale getirildi
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Iğdır'da maske takmak zorunlu hale getirildi

Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Iğdır'da maske takmak zorunlu hale getirildi
22.05.2020 00:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:45

Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, kent genelinde sürekli olarak maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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