Iğdır'da "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu
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Iğdır'da "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu

Iğdır'da salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturuldu.

Iğdır'da
31.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:17

Iğdır'da salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturuldu.

Ekiplerin yaygın ve etkin bir şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için Mahalle Denetim Ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yöneticilerinden temsilciler (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) ve kolluk personeli görevlendirilecek.

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemler başlatılacak. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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