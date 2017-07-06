Iğdır'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası
Iğdır’da otomobilin Ambulansa arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Iğdır'da otomobilin Ambulansa arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kazım Karabekir caddesi üzerinde bulunan Rus pazarı kavşağında meydana geldi. 76 AS 145 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 76 AT 803 plakalı Ambulansa arkadan çarptı. Sürücüler kazada yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR