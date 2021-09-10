Iğdır'da maddi hasarlı kaza
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Iğdır'da maddi hasarlı kaza

Iğdır'da maddi hasarlı kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır Bağlar Mahallesi Kars Caddesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Iğdır Bağlar Mahallesi Kars Caddesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Iğdır Bağlar Mahallesi Kars Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 76 AC 025 plakalı araç ana yolda seyir halinde iken birden yola çıkan 35 KC 7337 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 35 KC 7337 plakalı araç orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - IĞDIR

Iğdır'da maddi hasarlı kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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