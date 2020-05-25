Iğdır'da kuyuya düşen 4 köpek yavrusu kurtarıldı
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Iğdır'da kuyuya düşen 4 köpek yavrusu kurtarıldı

Iğdır'da kuyuya düşen 4 köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Iğdır'da kuyuya düşen 4 köpek yavrusu kurtarıldı
25.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:22

Iğdır'da kuyuya düşen 4 köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Halfeli beldesine bağlı Özvatan Mahallesi Muhtarı Mehmet Alaboğa, belediye ekiplerini arayarak bir kuyu içinde 4 yavru köpeğin bulunduğunu söyledi.

Alana gelen Halfeli Belediyesi ekibi, kuyunun içindeki yavruları bulundukları yerden çıkardı.

Annelerinden ayrı kalan köpeklerin, etkili olan sağanak ve fırtınadan korunmak için sığınak ararken kuyuya düştükleri tahmin ediliyor.

Kurtarılan yavrular, yapılan sağlık kontrolünün ardından annelerinin yanına bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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