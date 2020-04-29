Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağdı
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Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağdı

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağdı Iğdır'da bir haftadan uzun süredir devam eden kar yağışı dün yerini dolu ve fırtınaya bıraktı.

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağdı
29.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:59

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağdı

IĞDIR - Iğdır'da bir haftadan uzun süredir devam eden kar yağışı dün yerini dolu ve fırtınaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün doğu illeri için yaptığı sağanak yağışı devam ederken dün Iğdır'da aniden bastıran fırtına sonrasında dolu yağdı. Dolu sonrası başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. İl genelinde fırtına yaşanırken dolu sadece bazı mahallelere yağdı. Yağan dolu sonrası kayısı üreticileri kaysıların zarar görmesinden korkuyor.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Iğdır Çarşamba günü sağanak yağışlı olurken, Pazar gününe kadar ise gök gürültülü yağışlı geçecek.

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağdı

Kaynak: İHA

Manşet

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