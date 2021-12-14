Iğdır'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kütüphanenin öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Sarıibrahim, öğrencilerimize kurdele kestirerek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Sarıibrahim, öğrencilerle kitaplar hakkında sohbet etti.

İncelemelerinin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Vali Sarıibrahim, büyük bir fedakarlıkla yarınlara hazırlayan öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin önemli bir görevi icra ettiklerini vurguladı.

Açılış törenine Vali H. Engin Sarıibrahim'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. Alb Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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