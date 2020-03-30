Iğdır'da küçükbaş hayvan hırsızlığı Iğdır'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Iğdır'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Cennetabat Köyünde bir şahsa ait ağıldan 26 adet küçükbaş hayvan çalındı. Meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına ilişkin Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu çalıntı küçükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 9 şüpheli şahıs yakalandı. Hayvan hırsızlığında kullanılan 2 araç ele geçirilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA