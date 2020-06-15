Iğdır'da koyun kırkma sezonu başladı
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Iğdır'da koyun kırkma sezonu başladı

Iğdır'ın köylerinde hayvan sahibi besiciler, sıcaklığın artmasıyla küçükbaş hayvanlarını hastalıklardan korumak için koyunlarını kırkmaya başladılar.

Iğdır'da koyun kırkma sezonu başladı
15.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:27

Iğdır'ın köylerinde hayvan sahibi besiciler, sıcaklığın artmasıyla küçükbaş hayvanlarını hastalıklardan korumak için koyunlarını kırkmaya başladılar.

Küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu Doğu Anadolu Bölgesinin Iğdır ilinde havanın ısınmasıyla besiciler, hayvanlarının yünlerini kırkıp yazlık bakımlarını yapmaya başladı. Küçükbaş hayvan besiciliğinin yapıldığı Iğdır merkez Karagüney köyünde hayvan sahipleri yaz ayının gelmesi ve sıcaklığın artması ile birlikte küçükbaş hayvanlarını kırkmaya başladı. Her yıl Haziran ayının başından başlayıp ay sonuna kadar devam eden kırkma işi yorucu bir iş olup hayvanların gelişmesi ve verimliğinin artması için besiciler bu işi her yıl tekrar ediyorlar.

Köyde koyun kırkan besicilerden Aydın Yum isimli vatandaş; "Her yıl bu vakitlerde gelip koyunlarımızı kırkıyoruz. Koyunlarımızı kırkmanın amacı hayvanların gelişmesi ve verimliğinin artması içindir. Kırktığımız yünleri de bu yıl düğünler olmadığı için satamadık. Bu yünleri de hayrımıza dağıtıyoruz" dedi.

Iğdır merkez köylerde koyun kırkma işi Haziran ayı başında başlarken yüksek yaylalarda havanın soğuk olmasından dolayı koyun kırkma işi Haziran ayı sonunda başlayacak. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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