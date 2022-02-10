IĞDIR (İHA) - Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı... O anlar kamerada

IĞDIR Iğdır merkez Kuzugüden köyüne inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre 6 aç kurt Iğdır merkeze bağlı 22 km uzaklıkta bulunan Kuzugüden köyüne indi. Köye inen kurtlar evin önünde bağlı olan köpeğe saldırdı. Kurtlar, bağlı olan köpeği aralarına alıp parçaladı. Sabah köpeği yerinde bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izlediklerinde o korku dolu anlara şahit oldular. Görüntülerde önce bir kurt köpeğin olduğu kulübenin önüne geliyor. O esnada kulübede olan köpek dışarı çıkınca kurt ile göz göze geliyor. Kurt orada köpeğe saldırıyor. Köpek ile kurt birbirine saldırmaya başlayınca diğer kurtlar da oradan çıkıp köpeği aralarına alıp parçalıyorlar.

'Köylüler yardım istiyor'

Köylüler başta kendi köyleri ve çevre köylerde sürekli kurtları gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Köylüler köyde bunan herkese de köyde dikkatli dolaşmaları konusunda uyarıda bulundular.