Iğdır'da Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönemeyen Afrikalı öğrencilere gıda yardımı yapıldı

AK Parti Iğdır Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen Afrikalı öğrencileri evlerinde ziyaret ederek gıda malzemesi desteğinde bulundu.

AK Parti Iğdır Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen Afrikalı öğrencileri evlerinde ziyaret ederek gıda malzemesi desteğinde bulundu.

Afrika ülkelerinden gelerek Iğdır Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, salgın tedbirleri kapsamında iptal edilen uçak seferleri ve maddi imansızlıklar nedeniyle ülkelerine dönemedi.

Öğrencileri yalnız bırakmayarak evlerinde ziyaret eden AK Parti İl Teşkilatı, sorunlarını dinlediği gençlere gıda malzemesi desteği sundu.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, ziyarette AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanların zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

Bu zor süreçten etkilenen yabancı öğrencileri unutmadıklarını ifade eden Ayaz, "Onları dinlemek ve bir dokunuşla onlara ümit vermek, yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. İnşallah bu süreç normale döndüğünde biz de bu gençlerimizle daha güzel ve daha iyi programlarla bir arada oluruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmadou Derra da kendileri için sürpriz olan bu ziyaretten mutlu olduklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer