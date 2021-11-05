Iğdır'da Kovid-19'la mücadelede hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Mrna aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı.

Salgınla mücadele kapsamında mRNA aşısı ikinci dozunu olmalarının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üzerindeki vatandaşlar ile kronik hastalıkları bulunanlar, sağlık çalışanları ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlar, hatırlatma dozu için kentin farklı noktalarında bulunan aşı noktalarına başvurdu.

Bu kişilere aşı noktalarında sağlık görevlilerince hatırlatma dozu uygulandı.

Iğdır Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Mücahit Alparslan, AA muhabirine, "Iğdır'da aşı stantlarımızdaki aşı uygulamamız devam etmekte, köylere de gitmekteyiz. Mobil ekiplerimiz de aşı çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca hastanelerde ve aile hekimlerimizle her noktada aşı yapıyoruz." dedi.

Kentte birinci ve ikinci doz aşı çalışmalarının da sürdüğünü, hatırlatma dozu olan üçüncü doz aşıların da şehre geldiğini belirten Alparslan, "Dünden itibaren 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız, 12-60 yaş arasındaki kronik hastalarımız ve sağlık çalışanlarımızın üçüncü doz aşıları çıkmıştır. 2 doz aşı olmalarının üzerinden 6 ay geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozu aşılarını yaptırabilir." diye konuştu.

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