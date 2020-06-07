Iğdır'da korona virüs testi pozitif olan ilk hasta vefat etti
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Iğdır'da korona virüs testi pozitif olan ilk hasta vefat etti

Iğdır'da korona virüs testi pozitif olan ilk hasta vefat etti Iğdır'da korona virüs testi pozitif olan ve yoğun bakımda tedavi gören 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

07.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:08

Iğdır'da korona virüs testi pozitif olan ilk hasta vefat etti

IĞDIR - Iğdır'da korona virüs testi pozitif olan ve yoğun bakımda tedavi gören 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Korona virüs testi pozitif olan bir hasta, Akciğer aspirasyon pnömonisi sebebiyle, Iğdır Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Korona virüs testi pozitif olan ve Akciğer aspirasyon pnömonisi sebebiyle yoğun bakımda yatan 85 yaşındaki hasta, tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Iğdır'da korona virüs testi pozitif olan 85 yaşındaki ilk hasta hayatını kaybederken, vaka sayısının ise 18 olduğu öğrenildi.

Iğdır'da korona virüs testi pozitif olan ilk hasta vefat etti

Kaynak: İHA

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