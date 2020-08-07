Iğdır'da korona virüs tedbirleri denetlendi Iğdır'da alışveriş merkezleri, lokanta, marketler, kafeterya, çay bahçesi, taksi durağı ile cadde ve kent meydanları gibi toplu kullanımın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde Covid-19'la mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına...

Iğdır'da alışveriş merkezleri, lokanta, marketler, kafeterya, çay bahçesi, taksi durağı ile cadde ve kent meydanları gibi toplu kullanımın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde Covid-19'la mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek vatandaşlar uyarıldı.

Kentte sürdürülen denetimlere katılan Iğdır Valisi/ Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim iş yerlerini gezerek burada iş yeri sahipleri ile vatandaşlardan Covid-19 tedbirlerine uymalarını istedi. Sarıibrahim, "Türkiye genelinde, İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile her yerde denetimler var. Hepimiz bu denetimlere katlıyoruz. Amacımız toplumsal duyarlılığın yüksek tutulması" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA