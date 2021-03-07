Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor
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Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor

07.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:22
Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında işyerlerinde denetim yapıldı.

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında işyerlerinde denetim yapıldı.

Iğdır'da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerine devam ediyor. Çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler esnaf ve vatandaşları bilgilendirmeye, uyarmaya ve denetlenmeye devam ediyor.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın Haftalık "Tematik Denetim" genelgesi kapsamında ilimizde faaliyet yürüten; Restoran, Lokanta, Kafeterya, Tatlıcı, Pastane, Kahvehane, Kıraathane, Kır Bahçesi/Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri denetlendi. Sağlık için lütfen Maske, Mesafe ve Hijyen" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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