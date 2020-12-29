Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor
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Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor

29.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:50
Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında canlı hayvan pazarında denetim yapıldı.

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında canlı hayvan pazarında denetim yapıldı.

Iğdır'da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerine devam ediyor. Canlı hayvan pazarı, çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler esnaf ve vatandaşları bilgilendirmeye, uyarmaya ve denetlenmeye devam ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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