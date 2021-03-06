Iğdır'da korona sessizliği

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, hafta içleri saat 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları da devam ediyor. Tüm illerde sokağa çıkma yasağı 21.00'de başlayıp sabah 05.00'e kadar sürecek. İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalktığı için Iğdır'da da hafta sonu kısıtlama olmayacak. Iğdır'da saat 21.00-05.00 arasında başlayan kısıtlamanın ardından kent merkezi sessizliğe büründü. Öte yandan, polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında kentin farklı yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı