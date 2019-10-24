Iğdır'da korkutan yangın
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaymakam Adayları Kura Töreninde Konuşuyor

Iğdır'da korkutan yangın

Iğdır'da korkutan yangınIĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

24.10.2019 14:11
Iğdır'da korkutan yangın

Iğdır'da korkutan yangın

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, yangın Tuzluca ilçesi Aliköse köyünde bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuzluca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et