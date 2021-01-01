Iğdır'da köpek dövüştürenleri sosyal medya paylaşımları ele verdi
01.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:36
Iğdır'da, köpekleri dövüştürüp görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişiye 9 bin 554 lira ceza kesildi.
Iğdır'da, köpekleri dövüştürüp görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişiye 9 bin 554 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, Aralık ilçesinde 2 kişinin köpeklerini dövüştürüp görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığını tespit etti.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmasıyla, bu kişilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.
DKMP ekibi, köpek dövüştüren kişilere, Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlalden toplam 9 bin 554 lira ceza kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız