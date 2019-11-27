Iğdır'da "Kitap ve Doğa" konulu paneli
Iğdır Üniversitesince 'Kitap ve Doğa" konulu panel düzenlendi.
Iğdır Üniversitesince 'Kitap ve Doğa" konulu panel düzenlendi.
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde düzenlen panele, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Panele katılan akademisyen ve araştırmacılar, çalışma sürdürdükleri alanlarda konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi.
Panel, katılımcılara teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.