Iğdır'da "Kitap ve Doğa" konulu paneli
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Iğdır'da "Kitap ve Doğa" konulu paneli

Iğdır Üniversitesince 'Kitap ve Doğa" konulu panel düzenlendi.

27.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:22
Iğdır'da

Üniversitesince 'Kitap ve Doğa" konulu panel düzenlendi.


Şehit Kampüsü'nde düzenlen panele, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panele katılan akademisyen ve araştırmacılar, çalışma sürdürdükleri alanlarda konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi.


Panel, katılımcılara teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA
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