Kısıtlamaları fırsat bilen belediye, caddeleri dezenfekte etti
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Kısıtlamaları fırsat bilen belediye, caddeleri dezenfekte etti

06.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:52

Iğdır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş kalan caddeler dezenfekte edildi.

Iğdır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş kalan caddeler dezenfekte edildi.

Kovid-19'la mücadele önlemleri kapsamında alınan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Iğdır Belediyesi, cadde ve sokaklarda hijyen çalışması başlattı.

Halkın yoğun kullandığı cadde ve sokakları temizleyen ekipler, daha sonra bu bölgeleri sabunlu suyla yıkayıp dezenfekte etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan dezenfeksiyon ekibinin, kısıtlamanın sürdüğü saatlerde temizlik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kısıtlamaları fırsat bilen belediye, caddeleri dezenfekte etti
Kısıtlamaları fırsat bilen belediye, caddeleri dezenfekte etti
Kısıtlamaları fırsat bilen belediye, caddeleri dezenfekte etti
Kısıtlamaları fırsat bilen belediye, caddeleri dezenfekte etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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