Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibi, "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.K. ile hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay 22 gün cezası bulunan H.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.