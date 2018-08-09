Iğdır'da Kentsel Dönüşüm İçin Detaylar Anlatıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Iğdır'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili detaylar anlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş, Iğdır'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "İlimizin mevcut durumu göz önüne alındığında, doğal afet risklerine karşı güvenli yaşam alanları, kendine has doğal ve tarihi güzellikleri olan alanların korunması, mevcut kaynakların ve yatırımların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanmasında ve gelişimin sürekliliğinin sağlanmasında kentsel dönüşüm en uygun yöntem ve tarihi bir fırsat olduğu ortadadır. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kanunu ile ilimizde Bakanlığımızca yetki verilen kurum veya kuruluşlara hak sahibi olan vatandaşlarımız başvuruda bulunduğunda gerekli risk tespitleri ve teknik incelemeler yapılarak binaları hakkında vatandaşlarımız bilgilendiriliyor. Bunun ardından hazırlanan risk tespit raporu ile beraber İl Müdürlüğümüze başvurulduktan sonra kentsel dönüşüm süreci başlamaktadır. Bakanlığımızca, kentsel dönüşümden yaralanmak isteyen vatandaşlarımız için 18 ay boyunca her ay 595 TL karşılıksız kira yardımı verilmektedir. Vatandaşlarımızın bankalardan çekeceği krediler için ise faiz desteği sağlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve sorumluluk alanında bulunan tüm iş ve işlemler için vatandaşlarımız "Alo 181" hattını ve ayrıca İl Müdürlüğümüzde kurulan danışma birimlerinden merak ettikleri tüm bilgileri alabilirler" dedi. - IĞDIR