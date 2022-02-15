Iğdır'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Bülent Mavzer - Güncel
 - Güncelleme:
Iğdır'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Iğdır'da ekipler denetim gerçekleştirdi.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Iğdır'da ekipler denetim gerçekleştirdi.

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü ve Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan denetim ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları inceledi.

Gıda ürünlerinde indirim yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, ürün fiyatlarını karşılaştırıp etiket fiyatı ile kasa fiyatının birbirini tutup tutmadığını ve ürünlerin son kullanım tarihini kontrol etti.

Kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlerine devam eden ekipler, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Ticaret, Iğdır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title