Iğdır'da kazaya davetiye çıkaran görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Iğdır'da kazaya davetiye çıkaran görüntüler

Iğdır'da kazaya davetiye çıkaran görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da inşaat halindeki bir binadan hiçbir güvenlik önlemi alınmadan indirilmeye çalışılan inşaat malzemeleri nedeniyle yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Iğdır'da inşaat halindeki bir binadan hiçbir güvenlik önlemi alınmadan indirilmeye çalışılan inşaat malzemeleri nedeniyle yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Iğdır merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat halindeki bir binada bulunan fazla malzemeler vinç yardımıyla çıkarılmak istendi. İnşaat halindeki binanın 4'üncü katındaki malzemelerin hiçbir önlem alınmadan indirilmesi ortaya tehlikeli görüntüler çıkardı. Çalışmanın yapıldığı yerde yoğun bir insan ve araç trafiğinin olduğu gözlerden kaçmazken o anlar ise orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Çekilen görüntülerde kilolarca ağırlıkta bulunan demir tabakaların düşmesine ramak kalırken bazı tahta parçaları ise 4'üncü kattan aşağıya düştü. Düşen tahta parçasının altında kimsenin bulunmaması da olası bir kazanın yaşanmasına engel oldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan işçiyi, kepçeyle taşıdılar
Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan işçiyi, kepçeyle taşıdılar
Babası annesini öldürüp, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş! Acılı evlat dehşet gecesini anlattı
Babası annesini öldürüp, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş! Acılı evlat dehşet gecesini anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Hasan Polatkan Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Gervinho Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır'da kazaya davetiye çıkaran görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 02:22:38. #1.15#

title