Iğdır'da kayısı üretimi 9 bin fidan desteğiyle 1100 ton artması hedefleniyor
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Iğdır'da kayısı üretimi 9 bin fidan desteğiyle 1100 ton artması hedefleniyor

11.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:04
Iğdır'da kayısı üretimi 9 bin fidan desteğiyle 1100 ton artması hedefleniyor

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Iğdır'da, çiftçilere dağıtılan fidanlar sayesinde üretimin 1100 ton artması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Iğdır'da, çiftçilere dağıtılan fidanlar sayesinde üretimin 1100 ton artması hedefleniyor.

Iğdır Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kent merkezi, ilçe ve köylerde kayısı üretimi yapan 95 çiftçiye fidan desteğinde bulunuldu.

Yaklaşık 900 dekar alana ekilmesi planlanan 9 bin kayısı fidanı, üretimin artırılması maksadıyla yüzde 60 hibe ile verildi.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen kayısı fidanı dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kent için kayısı üretiminin önemine dikkati çekti.

Verimli topraklara sahip doğunun incisi Iğdır'ın tarımsal üretim ve hayvancılık alanında verimliliğin, aynı zamanda da kalitenin artırılması amacıyla devlet olarak çiftçilere her türlü imkanı sunmaya hazır olduklarını dile getiren Sarıibrahim, hayata geçirilen proje sayesinde Iğdır kayısısının üretiminin daha da artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Vali Sarıibrahim, "İlimize has meşhur Iğdır kayısımızın kalite ve rekoltesini artırmak amacıyla bugün 9 bin adet Şalak kayısısı fidanını üreticilerimize dağıtıyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yıllık ortalama 45 bin ton hasadın gerçekleştirildiği kentte, dağıtılan fidanlar sayesinde üretimin yaklaşık 1100 ton artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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