IĞDIR'DA KAYISI HASADI BAŞLADI
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IĞDIR'DA KAYISI HASADI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'da kayısı hasadı başladı.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'da kayısı hasadı başladı. Kilosu bahçede 6 ila 9 lira arasında alıcı bulan kayısı, üreticinin de yüzünü güldürüyor.

Coğrafi konumu ve sahip olduğu iklimiyle birçok sebze ve meyvenin yetiştiği Iğdır'ın en önemli tarımsal ürünü kayısının hasadı başladı. Bahçe sahipleri ve işçilerin ağaçlara merdivenlerle tırmanıp topladığı kayısılar kasalara dolduruluyor. Iğdır'ın coğrafi işaretli kayısısı bahçede 6 ila 9 lira arasında alıcı buluyor. Mersin'den gelen tarım işçilerinin topladığı kayısının fiyatı üreticileri de memnun ediyor. Tarladan kamyonlara yüklenen kayısı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum gibi büyükşehirler başta olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderiliyor.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Şimşek, Türkiye'de açık arazide ilk kayısı hasadının Iğdır'da yapıldığını bildirdi. Kentte 300 bin civarında kayısı ağacı olduğunu belirten Şimşek, "Yıllık üretim 40 bin tonu geçiyor. İhraç ediliyor. Çiftçi geçimini bundan sağlıyor, ekonomiye katkısı çoktur. Geliri ile çiftçi borcunu ödüyor, çocuğunu evlendiriyor. Iğdır ekonomisine katkısı büyüktür" dedi.

Iğdır'da bu sene 40 bin ton kayısı üretimi bekleniyor.

IĞDIR'DA KAYISI HASADI BAŞLADI
IĞDIR'DA KAYISI HASADI BAŞLADI
IĞDIR'DA KAYISI HASADI BAŞLADI
IĞDIR'DA KAYISI HASADI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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