Iğdır'da kayısı hasadı
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Iğdır'da kayısı hasadı

Iğdır'da kayısı hasadı'DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı diye bilinen Iğdır'da 'sarı altın' olarak nitelendirilen kayısının hasadına başladı.

Iğdır'da kayısı hasadı
21.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:41

Iğdır'da kayısı hasadı

'DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı diye bilinen Iğdır'da 'sarı altın' olarak nitelendirilen kayısının hasadına başladı.

Türkiye'nin en doğusunda İran, Nahçıvan ve Ermenistan'a komşu Iğdır ovasında bu yılki kayısı hasadı yüz güldürdü. Kayısının coğrafi işaretini aldıklarını belirten Iğdır Ticaret Odası Başkanı Kamil Arslan, kalp dostu olan ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenen sofralık kayısının rekoltesinin 30 bin ton dolayında olacağını söyledi. 500 ton ile 3 bin ton arasında ihracat yapıldığını belirten Arslan, "Özellikle Rusya'ya ihracat yapıyoruz. Önceki yıllarda iklim değişikliği nedeniyle kayısı üretiminde biraz düşüş olsa da son 3- 4 yıldır artış var. Soğuk hava depolarımız var, burada muhafaza edilen kayısı daha uzun ömürlü oluyor. Önümüzdeki günlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile valilikle birlikte kayısı fidanı dağıtımı yapacağız. İstiyoruz ki Iğdır'da sanayi kayısısı üretelim. Ticaret Odası olarak Iğdır kayısısının hem tescili hem de coğrafi işaretini aldık. Iğdır kayısısını beynelmilel bir platforma taşıyacağız" dedi.

KİLOSU BAHÇEDE 5- 5,5 TL

Kentin simgesi haline gelen kayısının kilosunu bahçeden 5 ile 5,5 TL arasında aldığını söyleyen ihracatçı Hasan Vurgun, ürünleri kalitesine göre ayırıp pazara sunduklarını kaydetti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum başta olmak üzere kayısı satışı yaptıklarını anlatan Vurgun, "Kalbin dostu olan kayısı cilt hastalıkları ve güzelliğe iyi geliyor. Kozmetik sektöründe yağı ve kremleri yapılıyor. Kurutulup tüketilebiliyor. Kayısı farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Marketlerde ise kilosu 15 TL'ye kadar çıkıyor. Turfanda olduğu için şimdilik fiyatı biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde ürün çok olacağı için fiyat düşebilir. Çalışan işçilerimizin bir kısmı Mersin'den geliyor. Bahçelerimizde çalışan sayımız 170-180 kişi civarında. Günlük 15 ton kayısı topluyoruz. Iğdır kayısısı dünyada nam yapmıştır. Rusya'da bile Iğdır kayısısı olarak yazıp satıyorlar" diye konuştu.

'GÜNLÜK 90- 100 TL KAZANIYORUZ'

Mevsimlik işçi olarak Iğdır'a kayısı hasadı için gelen Ceylan Demir ise "Kimimiz çeyiz, kimimiz de evin geçimini sağlamak için buraya gelip her sene kayısı topluyoruz. Sıcakta biraz zorlanıyoruz ama günlük 90 ile 100 TL arasında kazanıyoruz. Yeme, içme ve yol masrafımızı da bizi buraya getiren firma karşılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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