Iğdır'da kayısı hasadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iğdır'da kayısı hasadı

'DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı diye bilinen Iğdır'da 'sarı altın' olarak nitelendirilen kayısının hasadına başladı.

Iğdır'da kayısı hasadı
21.06.2020 08:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 08:21

'DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı diye bilinen Iğdır'da 'sarı altın' olarak nitelendirilen kayısının hasadına başladı. 

Türkiye'nin en doğusunda İran, Nahçıvan ve Ermenistan'a komşu Iğdır ovasında bu yılki kayısı hasadı yüz güldürdü. Kayısının coğrafi işaretini aldıklarını belirten Iğdır Ticaret Odası Başkanı Kamil Arslan, kalp dostu olan ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenen sofralık kayısının rekoltesinin 30 bin ton dolayında olacağını söyledi. 500 ton ile 3 bin ton arasında ihracat yapıldığını belirten Arslan, "Özellikle Rusya'ya ihracat yapıyoruz. Önceki yıllarda iklim değişikliği nedeniyle kayısı üretiminde biraz düşüş olsa da son 3- 4 yıldır artış var. Soğuk hava depolarımız var, burada muhafaza edilen kayısı daha uzun ömürlü oluyor. Önümüzdeki günlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile valilikle birlikte kayısı fidanı dağıtımı yapacağız. İstiyoruz ki Iğdır'da sanayi kayısısı üretelim. Ticaret Odası olarak Iğdır kayısısının hem tescili hem de coğrafi işaretini aldık. Iğdır kayısısını beynelmilel bir platforma taşıyacağız" dedi.

KİLOSU BAHÇEDE 5- 5,5 TL Kentin simgesi haline gelen kayısının kilosunu bahçeden 5 ile 5,5 TL arasında aldığını söyleyen ihracatçı Hasan Vurgun, ürünleri kalitesine göre ayırıp pazara sunduklarını kaydetti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum başta olmak üzere kayısı satışı yaptıklarını anlatan Vurgun, "Kalbin dostu olan kayısı cilt hastalıkları ve güzelliğe iyi geliyor. Kozmetik sektöründe yağı ve kremleri yapılıyor. Kurutulup tüketilebiliyor. Kayısı farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Marketlerde ise kilosu 15 TL'ye kadar çıkıyor. Turfanda olduğu için şimdilik fiyatı biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde ürün çok olacağı için fiyat düşebilir. Çalışan işçilerimizin bir kısmı Mersin'den geliyor. Bahçelerimizde çalışan sayımız 170-180 kişi civarında. Günlük 15 ton kayısı topluyoruz. Iğdır kayısısı dünyada nam yapmıştır. Rusya'da bile Iğdır kayısısı olarak yazıp satıyorlar" diye konuştu. 'GÜNLÜK 90- 100 TL KAZANIYORUZ'

Mevsimlik işçi olarak Iğdır'a kayısı hasadı için gelen Ceylan Demir ise "Kimimiz çeyiz, kimimiz de evin geçimini sağlamak için buraya gelip her sene kayısı topluyoruz. Sıcakta biraz zorlanıyoruz ama günlük 90 ile 100 TL arasında kazanıyoruz. Yeme, içme ve yol masrafımızı da bizi buraya getiren firma karşılıyor" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampayası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampayası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Halife Hafter Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Cem Yılmaz Emre Kınay Aleyna Tilki
Spor Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Iğdır'da kayısı hasadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 08:33:22. #1.15#
title