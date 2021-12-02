Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler ekiplerce 2 saatte kurtarıldı - Haberler
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Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler ekiplerce 2 saatte kurtarıldı

AA / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel
Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler ekiplerce 2 saatte kurtarıldı

Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla alındı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla alındı.

Kente bağlı Suveren köyünde çiftçilik yapan Kemal Kılıç'a ait 2 keçi, otlatıldıkları dağlık alandan inerken kayalıklarda mahsur kaldı.

Keçileri otalatan çobanın durumu yetkililere bildirmesiyle köye gelen AFAD ekipleri, yerini drone ile tespit ettikleri keçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Keçilerin bulunduğu kayalıktaki alana iple inen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtardıkları hayvanları sahiplerine teslim etti.

AA / Bülent Mavzer - Son Dakika Haberleri

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