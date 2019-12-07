Iğdır'da kargaların yaraladığı baykuş tedavi edildi
Iğdır'da kargaların saldırısına uğradıktan sonra yaralanan kulaklı orman baykuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Iğdır'da kargaların saldırısına uğradıktan sonra yaralanan kulaklı orman baykuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Vali Yolu caddesinde bulunan baykuş, bölgedeki kargaların saldırısına uğradıktan sonra bir iş yerine sığındı.
İş yeri sahibi Tarık Yılmaz'ın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine iş yerine gelen ekipler baykuşu teslim aldı.
Civardaki kargaların saldırısı sonucu farklı yerlerinden yaralandığı belirlenen kulaklı orman baykuşu, yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.