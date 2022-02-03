Iğdır'da kardan kapanan köy yolları yeniden açılıyor - Haberler
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Iğdır'da kardan kapanan köy yolları yeniden açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Iğdır'da kardan kapanan köy yolları yeniden açılıyor

Iğdır'da ulaşıma kapanan 21 köy yolundan 19'u açıldı.

Iğdır'da ulaşıma kapanan 21 köy yolundan 19'u açıldı. Kapalı 2 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Iğdır'da kar yağışı sonrası 21 köy yolu kapandı. Kent merkezinin yüksek kesimleri ile Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli bölgelerde kapanan 21 köy yolunda yoğun karla mücadele çalışması yürütüldü. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı yolların tamamını yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı olan 21 köyden 19'u açıldı. Tuzluca'ya bağlı Yukarı Aktaş ile Nahırkıran köylerinin yollarının açılması içinse ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - IĞDIR

Iğdır'da kardan kapanan köy yolları yeniden açılıyor

Iğdır'da kardan kapanan köy yolları yeniden açılıyor

Iğdır'da kardan kapanan köy yolları yeniden açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tuzluca, Iğdır, kar, Yerel, Haber

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