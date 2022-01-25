Iğdır'da kardan kapanan köy yolları açıldı - Haberler
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Iğdır'da kardan kapanan köy yolları açıldı

Iğdır'da kardan kapanan köy yolları açıldı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da ulaşıma kapanan 44 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'da ulaşıma kapanan 44 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli bölgelerdeki kapanan 44 köy yolunda yoğun karla mücadele çalışması yürütüldü.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı yolların tamamını yeniden ulaşıma açtı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Tuzluca, Iğdır, kar, Güncel, Haber

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