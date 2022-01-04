Iğdır'da kardan kapanan 15 köy yolu ekiplerce ulaşıma açıldı - Haberler
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Iğdır'da kardan kapanan 15 köy yolu ekiplerce ulaşıma açıldı

Iğdır'da kardan kapanan 15 köy yolu ekiplerce ulaşıma açıldı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da yoğun kar yağışından kapanan 15 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da yoğun kar yağışından kapanan 15 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri desteğinde çalışma yürütüldü.

Merkeze bağlı olan köyler ile Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli köylerinde kardan kapanan 15 yolda yeniden ulaşım sağlandı.

Ekiplerin açılan yollarda kar temizleme ve genişletme çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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