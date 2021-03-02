Iğdır'da kardan kapalı köy yolları açıldı
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Iğdır'da kardan kapalı köy yolları açıldı

02.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:32
Iğdır'da kardan kapalı köy yolları açıldı

IĞDIR'da kar nedeniyle kapalı bulunan 9 köy yolu ulaşıma açıldı.

IĞDIR'da kar nedeniyle kapalı bulunan 9 köy yolu ulaşıma açıldı.

Iğdır'da, iki gündür etkili olan kar yağışı sonucu Kervansaray grubuna bağlı 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, greyder ve iş makineleriyle yollarda çalışma başlattı. Sabah erken saatlerden itibaren Güngörmez köyü yolunda kar temizleme çalışması yapan iş makinesi operatörü Mehmet Sayılmış, sorumluluk bölgesindeki 85 kilometrelik yolu açtıklarını söyledi. Sayılmış "İki gündür yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yollarımızı açtık. Okulların da açılmasından dolayı ulaşımın aksamaması kapalı bulunan yolları yeniden ulaşıma açtık" dedi.

Araçlarıyla yolda kalan güvenlik korucusu Soner Aras. "Karakoldan geliyoruz yolda kalmıştık. İl Özel İdaresi yolu açtı biz de kurtulduk" dedi

 


Iğdır'da kardan kapalı köy yolları açıldı
Iğdır'da kardan kapalı köy yolları açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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