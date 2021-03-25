Iğdır'da Karabağ Şehitleri Hatıra Ormanı'na ilk fidanlar dikildi

Azerbaycan'ın, 2020 yılında Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ı kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit düşen vatandaşları için Iğdır'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Azerbaycan'ın, 2020 yılında Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ı kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit düşen vatandaşları için Iğdır'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Iğdır Vakfı tarafından hayata geçirilen "2783 Şehit 2783 Fidan" projesi kapsamında kentte bir araya gelen Türkiye ve Azerbaycan heyetinin katılımıyla, Karabağ Şehitleri Hatıra Ormanı'na dikilen fidanlara can suyu verildi.

Tuzluca-Iğdır kara yolundaki alanda oluşturulan ormana ilk fidanı, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim dikti.

Vali Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda bizler yaklaşık 19. yüzyılın sonundan itibaren mücadele veriyoruz. Azerbaycan topraklarındaki mücadele aslında 1. Dünya Savaşı itibarıyla başlamış bir mücadeledir. O dönemde de Türk milleti elinden geldiği imkanla Azerbaycan'daki kardeşlerinin yanındaydı." dedi.

Dikilen fidanların asırlar boyu Türklerin bu topraklarda yaşayacağının nişanesi olacağını vurgulayan Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz kanlarıyla sulayarak toprağı mübarek ediyorlarsa, bu topraklara diktiğimiz ağaçlar da umut ediyorum ki Türk milletinin asırlar boyunca bu topraklarda yaşayacağının nişanesi olur. Bu topraklardaki varlığımızın ebediyen sürmesi için, kardeşliğimizin, ortak davamızın, ortak mutluluğumuzun, birlikteliğimizin devamını yüce Rabbimden diliyorum."

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Müsteşarı Daşkın Recepli de Türkiye ile Azerbaycan'ın "tek millet, iki devlet" olduğunu vurguladı.

Karabağ'da şehit düşenlerin anılarının daima yaşatılacağını belirten Recepli, "Biz Oğuz Türkleri olarak artık dünyada kendi sözünü diyen, kendi siyasetini yürüten bir duruma geldik. Bugün Azerbaycan devleti kendi arazi bütünlüğünü sağladı ve bu arazi bütünlüğünü orada verdiğimiz 2 bin 783 şehide borçluyuz. Bu şehitlerin anılarının daima yaşaması, şeref borcudur. Bu ormanın burada yapılmasından dolayı herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Iğdır Vakfı Başkanı Özgür İnan Zor da şehitler anısına bir orman yapılmasının temelinde vatan sevgisinin yattığını anlattı.

Etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri eşliğinde alana fidan dikti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız