Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da kara yolu kenarındaki arazide taşların arasına gizlenmiş 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da kara yolu kenarındaki arazide taşların arasına gizlenmiş 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda çalışma yaptı.

Dedektör köpek destekli yol kenarındaki taşlık alanda yapılan aramada, sırt çantası içerisinde 2 kilo 648 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuyu bölgede saklayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eroin, Iğdır, Güncel, Haberler

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