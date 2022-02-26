Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi
AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da kara yolu kenarındaki arazide taşların arasına gizlenmiş 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.
IĞDIR (AA) - Iğdır'da kara yolu kenarındaki arazide taşların arasına gizlenmiş 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda çalışma yaptı.
Dedektör köpek destekli yol kenarındaki taşlık alanda yapılan aramada, sırt çantası içerisinde 2 kilo 648 gram eroin bulundu.
Uyuşturucuyu bölgede saklayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel