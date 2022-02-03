TUZLUCA, IĞDIR (İHA) - Iğdır'da kar nedeniyle kapanan köy yolları yeniden açılıyor

IĞDIR Iğdır'da ulaşıma kapanan 21 köy yolundan 19 köy yolu açıldı kapalı 2 köy yolunun açılması için ekipler çalışıyor.

Iğdır'da kar yağışı sonrası 21 köy yolu kapandı. Iğdır kent merkezinin yüksek kesimleri ile Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli bölgelerdeki kapanan 21 köy yolunda yoğun karla mücadele çalışması yürütüldü.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı yolların tamamını yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu kapalı olan 21 köyden 19 köy yolu açıldı. Tuzluca'ya bağlı Yukarı Aktaş ile Nahırkıran köylerinin yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.