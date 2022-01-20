Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildiIĞDIR Iğdır'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışından dolayı kent beyaza büründü bazı yerlerde okula bir gün ara verildi, köy yolları ulaşıma kapandı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

IĞDIR Iğdır'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışından dolayı kent beyaza büründü bazı yerlerde okula bir gün ara verildi, köy yolları ulaşıma kapandı.

Gece saatlerinde başlayıp aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kentin sokakları beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte vatandaşlar sabah saatlerinde kimi aracı ile kimi ise bisiklet ile işine gitti. Sabah iş yerlerine gelen esnaflar iş yerlerini önünü temizleyerek yeni güne başladı.

' Yağan kar esnafa çile değil umut oldu'

Merkezde fırın işleten Abdurrahman Çelik, karın yağması ile mutlu olduklarını belirterek, "Her yerde kar var, güzel oldu. Kimse kaymasın diye dükkanlarımızın önünü temizliyoruz. Karın yağması ile birlikte soğuk hava kırıldı, güzel oldu karın yağması iyi oldu" dedi.

Balıkçılık işletmecisi olan Fırat Savaş ise inşallah bereketli bir kar olur diyerek, "Akşam yağan kar birlikte sabah kalktık baktık her yer beyaza bürünmüş. Iğdır'da kuraklık var, inşallah bu kar ile bir bolluk olur. Yağan kar ile birlikte kar yığıntısı da oldu. Şu an o karları da temizliyoruz.

Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yollarda gizli buzlanma oluştu.

'Bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi'

Etkili olan kar yağışından dolayı Tuzluca ilçesindeki tüm okullar ile kent merkezine bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerindeki okullarda bugün eğitime ara verildi.

'44 köy yolu ulaşıma kapandı'

Iğdır'da toplam 44 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.