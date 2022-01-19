Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Kentte gece başlayıp sabaha kadar süren kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Bu nedenle Tuzluca ilçesindeki tüm okullar ile kent merkezine bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerindeki okullarda bugün eğitime ara verildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Iğdır, kar, Güncel, Haber

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