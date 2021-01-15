Iğdır'da "Kanlı Ocak" şehitleri için anma programı düzenlendi
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Iğdır'da "Kanlı Ocak" şehitleri için anma programı düzenlendi

15.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:11
Iğdır'da

Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da Sovyet güçlerinin gerçekleştirdiği ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen katliamda hayatını kaybedenler için Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da Sovyet güçlerinin gerçekleştirdiği ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen katliamda hayatını kaybedenler için Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Program, AK Parti Iğdır Teşkilatı ve Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince AK Parti İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, "Sovyet ordusu, Kara Ocak dediğimiz 20 Yanvar'da silahsız insanlara saldırarak Azerbaycan'ın özgürlük direnişini engelleyememiştir. O gece hedef gözetmeksizin herkese ateş eden Sovyet askerleri, genç, yaşlı, kadın ve çocuk demeden yüzlerce Azerbaycan Türkü'nü şehit etmiştir. Ancak ne tanklar ne de Kızıl Ordu, Azerbaycan halkının bağımsızlık ateşini söndürememiştir." dedi.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev de yaklaşık 200 yıllık tarih boyunca Türk ve Müslümanların katledildiğini belirterek, "Amaçları bizleri daima zayıf düşürüp esaret altında tutmaktır. 1930 yıllarında Azerbaycan'da yetişkin herkesi katletmişlerdi. 1969'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Haydar Aliyev olduktan sonra bu mevzular aşılmaya başlandı." diye konuştu.

Sovyetler'in Azerbaycan'ın gücünü gördükten sonra Ermenileri kışkırtmaya başladığını ifade eden Guliyev, şunları söyledi:

"1. Karabağ Savaşı'nda verdiğimiz şehitlerin kanı yerdeydi ve bütün insanlar, halkımız, bizi seven dost ülkeler, kardeşler, bugün çok rahat. Çünkü 30 yıldır MİNSK gruplarıyla bu sorunun savaşsız çözülmesi, topraklarımızın barışla geri alınması için görüşülürdü ama bir sonuca ulaşılmadı. Barışla bu topraklarımız geri alınsaydı içimiz bu kadar rahat etmezdi çünkü yerde kalan kanımız vardı. Ama bizim öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki her şeyi yerli yerine oturttuktan, dost, kardeş Türkiye'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer dost devletlerin desteğini aldıktan sonra, sözümüz dedik ve gerekeni yaptık. Şehit verdik, kanımız döküldü ama başımız dik. İşgal altındaki topraklarımız bugün kurtarıldı. Bununla gururluyuz."

Programda, Dernek Başkanı Ziya Zakir Acar da katılımcılara katliama ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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